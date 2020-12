국민의힘, 법사위 앞 긴급 소집령…"공수처법 일방처리 막을 것"

與, '공수처장 후보 추천, 야당 비토권 삭제' 단독 개정 예고

전운 감도는 국회…국민의힘 의원들, 한시간 째 피켓 시위

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘 의원들이 더불어민주당의 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안 단독 처리를 막겠다며 법제사법위원회(법사위) 회의실 앞으로 7일 집결했다. 주호영 원내대표는 "모든 수단을 동원해 개악을 맞겠다"고 엄포를 놓는 등 국회 내 전운이 감돌고 있다.

국민의힘 의원들은 이날 오전 9시반부터 공수처 개정안을 심사할 법사위 앞에서 피켓 시위를 벌이고 있다. 주 원내대표가 당 소속 의원들에게 긴급 소집요구를 하면서다. 이들은 '민주주의 유린 공수처법 저지', '권력비리 방탄 공수처법 저지', 친문무죄 반문유죄 공수처법 아웃' 등의 피켓을 들고 여당의 공수처법 개정 움직임에 맞서고 있다.

법사위는 이날 오전 11시 법안심사제1소위를 열고 야당의 공수처장 후보 추천 '비토권(거부권)'을 무력화하는 내용의 공수처법 개정안을 심의할 예정이다. 앞서 여야 원내대표는 박병석 국회의장 주재로 만나 막판 조율을 시도하고 있다. 민주당은 야당이 계속 반대할 경우 단독으로라도 개정안을 의결한 뒤 9일 본회의에서 이를 통과시키겠다는 입장이다.

이에 주 원내대표는 "국회 운영은 합의처리가 원칙이고, 개원 당시에도 (민주당이) 이를 원칙으로 한다고 했다"며 "그런데 정기국회가 불과 3일 밖에 남지 않은 지금, 민주당은 이틀 내에 자신들이 하고자 하는 무리하고 문제있는 법안들을 모두 일방 처리하겠다고 통보한 상태"라고 날을 세웠다.

그는 "후안무치에다 이런 조폭같은 행태가 어디있나"라며 "경고의 카드를 국민들이 보내고 있는데 지금이라도 협치해야 한다. 국민들 의사에 맞는 공수처장을 뽑아야지 일방적으로 밀어붙여서는 절대 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr