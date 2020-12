[아시아경제 임혜선 기자] 대상그룹의 일공공랩스(100LABS)가 3번째 프로젝트로 클린 케어 브랜드 '누리프'를 론칭, 7일부터 초록마을에서 판매한다. 일공공랩스는 대상그룹이 지주사 대상홀딩스 자회사 디에스앤을 통해 론칭한 라이프스타일브랜드로, 더 나은 삶을 위한 100가지 프로젝트라는 의미를 담고 있다.

'누리프'는 유해환경으로부터 바로 지금, 당신을 안심시켜주는 클린 케어 브랜드다. 누리프는 청결과 보습, 향까지 모두 갖춘 신개념 핸드크림이다.

제품은 클린앤세이프 핸드크림 우디, 브리지 총 2종이다. 임상 테스트를 거쳐 99.9%의 항균효과를 검증했으며, 에탄올을 62% 함유해 바르는 손 세정제로 사용할 수 있다는 점이 특징이다. 또한 피부 수분함량 개선 임상 테스트도 통과해 보습 효과로 있다.

'누리프 론칭을 기념해 초록마을에서 ‘1+1’ 프로모션을 27일까지 진행한다.

