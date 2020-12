[아시아경제 라영철 기자] 경기북부경찰청은 "7일 오후 9시부터 11시까지 수도권 제1 순환 고속도로에서 야간 특별음주단속을 진행한다"고 이날 밝혔다.

음주단속은 수도권 제1 순환 고속도로 불암산 톨게이트에서 비접촉 음주 감지기를 사용해 진행한다.

경찰은 또 고속도로 순찰 활동 중 휴게소와 졸음쉼터에 대한 불시단속도 상시 진행할 예정이다.

경기북부지방경찰청은 강화한 음주단속을 지속해서 실시할 예정이다.

