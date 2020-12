여주 산란계 농장서 AI 의심 신고 접수‥정밀검사 진행

[아시아경제 라영철 기자] 경기 여주 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 신고가 접수돼 보건 당국이 정밀검사를 진행하고 있다.

조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 전날(6일) 산란계 약 19만3천 마리를 사육하는 여주의 한 산란계 농장에서 고병원성 AI 신고를 접수했다고 밝혔다.

AI는 야생조류나 닭·오리 등 가금류에 감염되는 바이러스성 감염병을 뜻한다.

경기도 동물위생시험소가 해당 농장에 대해 간이 검사를 시행한 결과 양성으로 확인돼 현재 고병원성인지를 확인하는 정밀검사를 진행 중이다. 결과는 1∼3일 후 나올 예정이다.

중수본은 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사와 함께 반경 10㎞ 내 농장에 대한 이동 제한과 예찰·정밀검사를 시행하고 있다.

고병원성으로 확진되면 발생농장 3㎞ 내 농장을 대상으로 예방적 살처분을 하는 등 강화된 방역 조치를 할 계획이다.

