향후 롯데푸드의 다양한 제품을 활용한 제품 지속 출시 예정

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드는 핸드폰 케이스 전문업체 ‘케이스갤러리’와 손잡고 돼지바·빵빠레·파스퇴르 우유를 활용한 핸드폰 케이스를 7일 출시했다. 상품은 아이폰 12, 갤럭시 N20 등 전체 18개 기종의 소프트 케이스와 카드범퍼 케이스다.

이번 협업은 롯데푸드 대표 장수 브랜드와 MZ세대(밀레니엄 세대와 Z세대를 통칭)의 소통을 확대하기 위한 기획으로 이뤄졌다. 아이폰 12 출시에 맞춰 진행한 것으로, 향후 롯데푸드의 다양한 제품을 적용한 모바일 액세서리들을 지속적으로 출시할 예정이다

가격은 1만5000~2만5000원이다.

