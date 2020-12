러시아 극동 지역서 차량 고립돼, 1명 사망·1명 동상

[아시아경제 나한아 기자] 러시아 극동 지역에서 차 한 대가 길을 잃어 청년 두 명이 차 안에 고립된 채 경찰에 발견됐다. 한 명은 이미 사망한 상태였고 나머지 한 명은 가까스로 구조됐다.

6일(현지시각) 리아노보스티 통신 등에 따르면 지난 5일 오후 사하(야쿠티야)공화국 경찰은 오이먀콘 지역으로부터 120㎞ 떨어진 곳에서 승용차 1대를 발견했다.

발견 당시 차량 외부는 눈과 얼음으로 꽁꽁 얼어붙어 있었다. 사하공화국은 예로부터 엄청난 추위로 유명한 지역이며 오미야콘 지역은 야간이면 기온이 영하 50도까지 떨어지는 곳으로, 인간이 거주하는 가장 추운 지역으로 알려져 있다.

경찰에 따르면 차량 발견 당시 차 내부에 2명의 청년이 있었고 그중 1명은 추위를 견디지 못하고 이미 사망한 상태였다.

나머지 1명 역시 손과 발 등에 동상을 입어 발견됐을 당시 별다른 움직임이 없었다고 현지 매체는 전했다. 생존자는 즉시 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과 올해 18살인 이들은 지난달 28일 사하공화국 주도인 야쿠츠크시(市)에서 마가단주(州)로 차를 타고 이동하다가 갑자기 통신이 끊겼다.

이후 이들은 실종자 명단에 포함됐고 지역 사회를 중심으로 수색작업이 이뤄지기도 했다.

러시아 연방 수사위원회는 이들이 길을 잃고 헤매다 차가 고장 나면서 극한의 혹한 상황에 몰려 곤경에 빠진 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr