[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ MP그룹=정우현 외 5인에서 얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합 1호로 최대주주 변경

◆ 한라IMS=521억 규모 토지·건물 양수 결정

◆ 이엔드디=포스코케미칼 공급 논의 사실 무근

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr