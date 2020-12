의료기관·음식점·주점 일상 곳곳서 확진자 속출…방역 비상

[아시아경제 서소정 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 600명대로 불어나면서 방역당국이 긴장하고 있다. 의료기관 뿐만 아니라 음식점·주점 등 일상 곳곳에서 감염이 속출하고 있다.

4일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 서울에서는 종로구 '파고다타운' 음식점과 관련해 지난달 28일 첫 확진자가 발생한 후 접촉자 조사 중 33명이 추가 확진돼 누적 확진자가 34명으로 집계됐다.

방대본은 "공연무대가 있는 식당, 공연과 관객의 마스크 착용이 미흡한 것이 전파 위험요인으로 작용했다"고 설명했다.

의료기관에서도 확진자가 잇따라 발새하고 있다. 중랑구 소재 병원에서는 지난 2일 첫 환자가 발생한 후 11명이 추가 확진돼 누적 확진자가 12명이 됐다. 병원 종사자 4명과 환자 5명, 가족 3명 등이 양성 판정을 받았다.

동대문구 지혜병원과 관련해서는 3명이 추가 확진돼 누적 확진자는 25명에 달한다.

성북구 고려대학교 밴드동아리와 관련해 접촉자 조사 중 17명이 추가 확진돼 누적 확진자는 35명으로 늘었다. 방대본은 밴드동아리 사례의 첫 환자(지표환자)가 충남 서산시 소재의 주점 2곳을 방문하면서 추가 전파가 이뤄진 것으로 보고 있다.

강서구 댄스교습 사례에서는 접촉자 조사 중 21명이 추가 확진돼 누적 확진자는 240명으로 늘었다.

전국 곳곳에서도 감염 사례가 속출하고 있다. 경기도 부천시 순천향대 부천병원에서는 7명이 추가 확진돼 현재까지 21명이 양성 판정을 받았다.

부산 사상구 요양병원에서는 요양병원 종사자 대상 선제검사 결과 3일 6명이 확진돼 환자 일제검사와 접촉자 조사가 진행중이다. 부산·울산 장구강습 사례에서도 6명이 추가돼 현재까지 170명이 확진 판정을 받았다.

경남 김해시 주간보호센터에서도 지난 2일 첫 확진자가 나온 후 18명이 추가 확진 판정을 받아 누적 확진자는 19명으로 늘었다. 확진자 중에는 종사자가 5명, 이용자가 14명이다.

울산 동구 일가족 관련해서는 지난달 30일 이후 11명이 추가 확진돼 누적 확진자가 12명이 됐다.

이날 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 "특정한 계기나 집단에서 감염이 발생한 것이 아니라 일상생활 곳곳에서 발생하는 상황이라 쉽게 확산세가 꺾이지 않을 것 같다"고 전망했다. 윤 반장은 "거리두기로 유행을 차단하려면 강제적인 집합금지도 필요하지만, 국민이 동참해주지 않는다면 유행을 차단하는 데 제한적”이라며 거리두기에 적극 동참해줄 것을 촉구했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr