[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 3일 보성군 조성면 소재 딸기 농원에서 농부가 제철을 맞은 딸기를 수확하고 있다.

명품 보성 딸기는 8월 말에 재배를 시작해 11월부터 이듬해 5월까지 수확하고, 높은 당도와 풍부한 과즙으로 전국시장뿐만 아니라 해외시장에서도 사랑받고 있다.

