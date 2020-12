장동민 집과 차에 돌멩이 던진 40대男 검거

[아시아경제 김슬기 기자] 개그맨 장동민(41)의 집과 차량에 돌멩이를 던진 범인이 경찰에 붙잡혔다.

강원 원주경찰서는 40대 남성 A 씨를 특수재물손괴 혐의로 구속했다고 3일 밝혔다.

A 씨는 지난 8월14일부터 9월17일까지 원주에 있는 장동민의 주택 외벽과 창문, 승용차에 수십 차례에 걸쳐 돌을 던져 망가뜨린 혐의를 받는다.

경찰은 주변 탐문과 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 돌이 날아온 방향과 거리 등을 파악한 것으로 알려졌다.

범행에 쓰인 것으로 추정되는 돌을 국립과학수사연구원에 보내 감식하는 등 3개월에 걸친 수사 끝에 지난달 30일 A 씨를 붙잡았다.

조사 결과 A 씨는 주택에 CCTV가 설치돼있지 않은 점을 알고 범행을 저질렀고, CCTV가 설치된 이후에도 사각지대에 숨어서 계속 범행했다.

이에 장동민은 유튜브를 통해 피해 사실을 알리며 선처하지 않겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

경찰은 A 씨를 상대로 범행 동기를 조사하고 있다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr