호반, 첨단 TBM 공법으로 반포천 유역 분리터널 성공적 관통

[아시아경제 이춘희 기자] 호반산업이 서울 서초구 반포천 유역 분리터널 건설공사의 터널 관통에 성공했다.

호반산업은 3일 서초구 반포천 분리터널 공사의 관통식을 가지고 이같이 밝혔다. 이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 철저한 방역 속에 김진원 호반산업 사장, 감리단, 설계사 등 일부 관계자만 참석한 가운데 열렸다.

반포천 분리터널 공사는 서울시의 '강남역 일대 및 침수 취약지역 종합배수개선대책'에 따른 공사다. 2022년 3월 준공 예정이다. 서초구 반포동(교대역~고속터미널역)에 총 연장 1162m 터널을 건설하는 공사를 호반산업은 이 중 944m를 그리퍼 TBM(Gripper Tunnel Boring Machine)으로 관통하는 공정을 맡았다.

첨단 터널 굴착기인 TBM은 전면에 부착된 '커터 헤드(cutter head)'가 회전해 암반을 부수고 나가면서 터널을 뚫는 기계다. 호반산업이 이번 공사에 도입한 그리퍼 TBM의 굴착 직경은 8m로 서울에서 시공한 TBM 장비 중 최대 크기다.

특히 이번 공사는 현장 주변이 아파트 등 주거시설 밀집 지역이고, 수도권 전철 3호선과도 근접해 있어 원지반에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 그리퍼 TBM이 필요됐다. 그리퍼 TBM은 화약을 터뜨리는 재래식 발파공법(NATM)에 비해 소음, 분진, 진동이 적어 환경과 안전 측면에서 매우 우수하고, 암반 지형에서도 안정적인 굴착이 가능하다.

김진원 호반산업 사장은 "호반산업이 보유한 그리퍼 TBM은 소음, 분진, 진동 등 환경피해를 최소화해야 되는 터널 공사에 적합하다"며 "반포천 분리터널이 성공적으로 관통돼 강남역 일대 등 홍수 대응 능력이 향상될 것으로 예상한다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr