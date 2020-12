네파, 패딩 방한화 2종 출시

신고 벗기에 용이한 슬립온

[아시아경제 조유진 기자] 네파는 본격적인 겨울을 맞아 편안한 착화감과 발의 체온을 유지해주는 기능성을 앞세운 패딩 방한화 2종을 출시했다고 밝혔다.

올해 출시된 방한화 루카와 리아는 심플하고 클래식한 디자인에 어느 스타일에나 매치하기 쉬운 베이직한 컬러로 구성돼 고민없이 편하게 착용할 수 있는 것이 특징이다.

슬립온 타입으로 심플한 디자인을 앞세운 루카는 남녀노소 누구나 가볍고 부담 없이 신을 수 있는 것에 포인트를 맞췄다. 특히 신고 벗기 쉽도록 하기 위해 편리한 슬립온 타입으로 디자인됐고, 두껍지 않은 충전재를 사용했다.

어퍼 원단은 발수 가공으로 눈이 오거나 비가 오는 날에도 망가질 걱정 없이 착용할 수 있으며 미끄럼 방지 아웃솔을 적용해 언제 어디서나 안정적인 착화감을 제공한다. 남녀공용 블랙과 여성용 그레이 컬러로 출시된 루카의 판매가격은 9만5200원이다.

루카와 함께 출시된 여성용 패딩 부츠 리아는 두껍지 않은 충전재와 퍼를 사용해 열손실을 최소화하고 보온력을 겸비한 것이 특징이다. 눈이 오는 한 겨울이나 스키장 같은 곳을 갈 때도 신을 수 있도록 어퍼 원단을 발수 가공했고, 발을 넣는 입구 부분에 밴드를 적용해 편안한 착화감을 제공한다.

리아 역시 미끄럼 방지 아웃솔이 적용돼 눈과 비가 오는 날에도 안전하게 착용할 수 있다. 클래식한 블랙과 브라운 두 가지 컬러로 출시돼 최근 유행하는 레깅스 패션에도 예쁘게 스타일링 할 수 있다. 판매가격은 11만1200원이다.

네파 상품본부 이희주 전무는 “최근 달라진 일상 속에서 편안한 스타일링에 대한 인기가 높아지며 편안한 조거 팬츠 또는 트레이닝 팬츠, 레깅스와 함께 겨울용 신발을 코디하는 것이 인기를 끌고 있다” 며 “클래식하고 깔끔한 실루엣과 디자인으로 완성된 네파의 이번 패딩 방한화를 활용해 편하면서도 트렌디한 겨울 룩을 완성하길 바란다”고 전했다.

