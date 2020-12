개인정보위, 내년 예산 368억원 확정…"안전한 데이터 활용"

[아시아경제 김흥순 기자] 개인정보보호위원회는 2021년도 예산이 2일 국회 본회의를 통과해 368억원으로 확정됐다고 밝혔다.

우선 개인정보 보호 강화사업에 77억8000만원, 개인정보유출·오남용 방지사업에 78억9000만원을 반영했다. 이를 통해 개인정보 침해방지와 실태점검을 강화하고, 관련법·제도 개선과 개인정보보호에 대한 인식제고 등을 통해 국민이 안심할 수 있는 개인정보보호 체계를 이끌어 나간다는 방침이다.

신규사업은 안전한 데이터 활용, 기술개발 전문인력양성 등 2가지다. 안전한 데이터 활용은 가명정보 결합에 대한 기술지원과 결합 전문기관에 대한 지원을 위해 '가명정보결합 종합지원시스템'을 구축하고, 정보주체의 권리행사를 지원하는 인공지능(AI) 비서 개발과 정보 처리자-정보주체 간 소통플랫폼 구축 등에 14억6000만원을 반영했다.

데이터 3법(개정 개인정보보호법·신용정보법·정보통신망법) 개정으로 도입된 가명정보 제도가 신속하게 정착할 수 있도록 가명처리 기술센터 사업에도 3억원을 추가 반영했다. 이 사업은 스타트업, 중소기업 등이 가명처리를 수행할 수 있도록 지방자치단체의 공모를 거쳐 가명처리 솔루션과 장비 등을 제공하는 센터를 구축·운영하는 것이다.

기술개발·전문인력양성은 개인정보보호 신기술 연구·개발 기반 조성과 4차 산업혁명 시대에 빅데이터 산업 육성·활용을 위한 개인정보보호 전문인력을 양성하는 사업이다. 차세대 개인정보 보호기술 개발지원, 가명·익명처리 전문과정 운영, 개인정보보호 전문인력 양성과정 운영 등에 14억원이 반영됐다.

개인정보위는 "내년 정책 사업을 통해 개인정보 관리실태 감독·조사 등 기존 보호 업무 뿐 아니라 데이터의 안전한 활용에도 적극 노력하고 개인정보위의 비전인 '안전한 개인정보, 신뢰하는 데이터 시대'를 성취해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr