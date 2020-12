조선대 교육혁신원, 전체 학부 대상 교육과정 편성 컨설팅 지원

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 교육혁신원은 효과적인 교육과정 설계로 핵심역량 향상을 도모하기 위해 2021학년도 교육과정 편성 컨설팅을 전체 학부(과)를 대상으로 지원하고 있다고 2일 밝혔다.

이번 프로그램은 2021학년도 교육과정 전공 및 교양 편성에 대한 학부(과)별 맞춤형 컨설팅을 통해 학과가 효과적으로 교육과정을 개선·편성할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

교육과정 컨설팅단은 교육과정 편성 전 학과별로 직접 방문해 소통을 강화하고, 현장의 의견을 수렴했다.

또한 해당 학부(과)가 핵심역량, 만족도, 학생의 의견 등 교육데이터를 적절히 활용할 수 있도록 컨설팅 자료를 개발, 취약한 핵심역량 및 전공능력을 강화하기 위한 가이드를 제공했다.

교육과정 편성 컨설팅은 오는 16일까지 진행된다.

조선대는 학부(과)별 컨설팅을 마친 후 교육과정인증위원회에서 학과별 편성된 교육과정에 대한 인증 심사를 제공한다.

인증된 학과는 학과평가에서 가산점을 부여받으며, 교육과정 편성 우수학과로 선정된 학과를 대상으로 시상한다.

조선대 교육혁신원 관계자는 “직무역량 향상을 위한 수요조사, 전공능력에 기반을 둔 교과목 편성, 평가·환류 체계를 구축을 위한 교육과정 편성 컨설팅을 통해 교육목표를 달성하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr