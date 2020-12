여수경찰, 대학수학능력시험 특별교통대책 마련

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수경찰(서장 문병훈)은 코로나19 확산세 속에 치러지는 대학수학능력시험에 대비해 특별교통관리 대책을 시행한다고 밝혔다.

여수시에서는 총 6개 시험장(별도시험장 1개)에서 2056명의 수험생이 응시하는 가운데 코로나 19의 영향으로 수험생을 시험장까지 태워주는 학부모 차량이 크게 증가할 것에 대비, 주요 교차로 및 시험장에 교통경찰을 오전 6시께부터 집중 배치해 소통위주의 교통관리를 추진 할 예정이다.

아울러 교통오토바이, 순찰차를 배치해 제 시간에 정시 입실이 어려운 수험생 신고 접수 시 즉시 수송해 원활한 시험응시를 할 수 있도록 조치하고, 듣기평가 시간 대 소음예방을 위해 3교시(오후 1시10분께부터 35분께까지)에는 시험장 주변을 통과하는 대형차량은 주변 우회도로로 유도 할 예정이다.

여수경찰서 문병훈 서장은 “코로나19로 인해 학생들의 고생이 많았던 만큼 원활한 수능시험을 위해 여수경찰이 적극 돕도록 하겠다”며 “조금 불편하더라도 고생한 학생들을 위해 시민 여러분들의 양해를 구한다”고 밝히며 시민들의 적극적인 협력을 당부했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr