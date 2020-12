신한카드 "2일 밤 9시, 유튜브서 가수 '벤' 라이브 공연 즐기세요"

신한카드 유튜브서

가수 벤의 온택트 라이브 개최

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 '디지털 스테이지 벤 온택트 라이브, 혼술하고 싶은 밤' 행사를 2일 오후 9시 신한카드 유튜브를 통해 송출한다.

이번 디지털 스테이지 행사는 가수 벤의 신곡 혼술하고 싶은 밤의 발표일에 맞춰 기획한 프로젝트로 오후 9시에 시작된다. 가수 벤은 이번 무대에서 새 음원 '혼술 하고 싶은 밤'과 '열애중', '180도' 등 히트곡과 드라마 '또!오해영'의 OST '꿈처럼' 등을 라이브로 들려 줄 예정이다.

신한카드 디지털 스테이지는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 야외 활동이 제한돼 공연 관람 기회를 갖지 못하는 고객들을 위한 언택트 공연으로, 오프라인 공연을 디지털 콘텐츠로 제작해 신한카드 유튜브 계정으로 공개하는 방식의 프로그램이다. 밴드 소란, 김태우, 임정희 등 유명 가수들의 출연과 대중음악, 클래식을 넘나드는 다양한 장르로 큰 사랑을 받고 있다.

신한카드 관계자는 "최근 다시 심각해진 코로나로 인해 지친 일상을 위로하고자 감성적인 공연을 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 참신하고 다채로운 온라인 콘텐츠를 신한카드 유튜브에서 즐길 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr