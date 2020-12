유엔, 내년 인도주의 지원 평가 대상국서 北 제외…코로나19로 현장조사 어려워

인도주의 지원활동을 유지하기로

[아시아경제 임철영 기자] 유엔이 내년 인도주의 지원 평가 대상국에서 북한을 제외했다.

2일 미국 자유아시아방송(RFA)에 따르면 유엔 인도주의업무조정국(OCHA)는 '2021년 세계 인도주의 지원 보고서'를 통해 이례적으로 북한을 인도주의 지원 평가 대상서 뺐다. 해당 보고서는 유엔이 인도주의 위기 국가에 대한 내년 지원활동 계획을 공유하기 위해 작성된 것이다.

OCHA가 이번 보고서에 북한을 제외한 배경은 신종 코로나바이러스감염층(코로나19) 탓에 현장 조사가 불가능했기 때문이다. 이에 북한 주재 유엔 지원팀과 국가 인도 주의팀은 내년 보고서에 북한의 인도주의 필요 분석과 전망을 포함하지 않기로 했다.

다만 OCHA는 기존 지침에 따라 북한에 대한 인도주의 지원활동을 내년에도 이어갈 방침이다. 그간 코로나19로 북한이 국경을 봉쇄하면서 북한에 상주했던 유엔 직원 대부분이 임시 귀국한 탓에 현지 활동에 제약이 컸던 것으로 알려졌다.

