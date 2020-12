통큰 치킨 10주년…롯데마트, 팩당 5천원에 판매

제철과일·한우도 특가 판매

[아시아경제 차민영 기자] '통큰' 행사가 돌아왔다.

롯데마트가 오는 9일까지 '통큰' 치킨 출시 10주년을 맞아 다양한 신선식품 및 인기 먹거리를 할인된 가격에 선보인다고 3일 밝혔다. 대표 상품으로 2010년 첫 선을 보인 '통큰치킨'을 준비해 엘포인트 회원 대상 한 팩당 5000원에 판매한다.

한우 행사도 준비했다. '한우 1+등급 전품목'을 엘포인트 회원 대상 최대 40% 할인된 가격에 판매한다. 대표 상품으로 '한우 1+등급 등심'을 엘포인트 회원 대상 기존 판매가에서 30% 할인된 8960원에, '한우 1+등급 국거리·불고기'를 엘포인트 회원 대상 기존 판매가에서 40% 할인된 각 3540원에 판매한다.

제철 과일도 선보여 '제주 올레길 감귤'을 엘포인트 회원 대상 기존 판매가에서 3000원 할인된 8800원에, '딸기'를 행사카드로 2팩 이상 구입하면 1팩당 7980원에 구입할 수 있으며 한 팩은 9980원에 판매한다.

이외에 겨울 방한 용품도 준비해 '겨울 양말·타이즈'를 2개 구입하면 30% 할인받을 수 있으며 '방한화'를 2개 구입하면 50% 할인된 가격에 구입할 수 있다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 "통큰 치킨을 선보인 지 10년째를 맞이해 이번 행사를 기획했다"며 "통큰 치킨은 물론 한우와 제철 과일 등 다양한 신선식품을 준비했으니 많은 관심 바란다"고 말했다.

