마이더스AI, 美 MPLANT와 마리화나 사업 위한 MOU

[아시아경제 유현석 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 681 전일대비 63 등락률 +10.19% 거래량 15,481,836 전일가 618 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 초급등 랠리! 예방효과 90% 화이자 백신의 비밀! 지금 공개합니다!화이자 백신등장! 사고없이 유통한다! ‘이 기업’ 유일하네요! 곧 마감!임상 3상! 긴급사용승인에 초강세! 국내외 독점 판매권 확보! close 는 지난 26일 엠플란트(MPLANT, inc)와 미국 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM, Melrose Facility Management) 지분 취득을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

MFM은 미국 캘리포니아에 마리화나 재배 및 추출시설을 갖춘 업체로 엠플란트가 소유하고 있다. 이번 업무협약에 따르면 마이더스AI가 엠플란트로부터 MFM 지분 51%를 취득한다. 엠플란트는 MFM이 생산하는 제품의 판매, 유통 또는 생산물의 51%에 해당하는 권리를 갖는 계약을 체결할 예정이다.

양 사는 지분 매입 가격, 제품 구매 가격 등 구체적인 사항을 논의해 연내 본계약을 매듭지을 계획이다.

마이더스AI는 지난 5일 보유자산을 처분하는 과정에서 양수인으로부터 미국 블루시너지(Blue Synergy corp) 주식 1만6800주(16.8%)를 담보로 제공받으며 마리화나 사업 가능성을 열어뒀다. 블루시너지의 손자회사 아틀란틱골드윈(Atlantic Goldwin Corporation)이 미국 내 대마초 재배사업을 영위하고 있다.

이번 MOU의 최종 합의인 본계약이 완료되면 마이더스AI는 실질적으로 마리화나 사업을 영위하게 된다.

회사 관계자는 “미국 대선과 함께 진행된 주(州)별 주민투표에서도 애리조나주, 몬태나, 뉴저지 등 4개 주에서 마리화나 합법화가 결정돼 기존 11개 주에서 15개 주로 시장이 커졌다”며 “조 바이든 미국 대통령 당선인이 유세활동 당시 대선 공약으로 마리화나 합법화를 내걸었기 때문에 미국 내 시장이 더욱 확대될 것으로 보인다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr