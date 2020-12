"네이버 블로그에서 쇼핑 하세요"…결제 기능 제공

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 블로거들을 위한 커머스(상거래) 도구 '블로그마켓'을 제공한다고 1일 밝혔다.

블로그마켓에는 ▲판매 물품 정보 제공 ▲결제 기능 ▲블로그 댓글 등 다양한 기능이 포함됐다.

김보연 네이버 블로그 리더는 "블로그마켓은 그동안 댓글을 기반으로 이뤄지던 상거래 방식의 불편함을 해소하고 더욱 안전하고 투명한 구매 과정 등을 통해 건전한 생태계가 구축될 것"이라고 말했다.

블로거들은 자신의 창작품 정보를 이용자들에게 소개할 수 있고 주문·재고 관리를 통해 1인 판매자로 성장할 수 있다.

이용자들은 블로그에서도 안전한 결제 시스템과 투명한 구매 이력, 실시간 배송 현황을 활용할 수 있게 된다.

네이버는 우선 블로그를 통해 의류·잡화를 거래하고 있는 1000명의 블로거를 대상으로 이날부터 한 달간 베타서비스(시범운영)를 진행할 예정이다.

이후 내년 1월부터 사업자 등록을 마친 전체 블로거들로 '블로그마켓' 적용을 확대한다. 개인간 단발성 거래도 편리하게 진행할 수 있도록 결제 기능도 제공한다는 계획이다.

