충북도, 녹색자금 지원 ‘나눔 숲·나눔 길’ 조성

[아시아경제(청주) 정일웅 기자] 충북도가 녹색자금 지원을 받아 지역에 나눔 숲과 나눔 길 조성사업을 추진한다.

도는 최근 한국산림복지진흥원 주관의 ‘2021년 녹색자금 공모사업’에 선정돼 12억원을 지원받는다고 1일 밝혔다.

니늠 숲, 나눔 길 조성사업은 녹색자금 지원금에 도 자체 예산 8억원을 더한 총 20억원을 투입해 복지시설 내 나눔 숲 1개소와 무장애 나눔 길 2개소를 조성하는 것으로 추진된다.

복지시설 나눔 숲은 사회·경제적 취약계층이 머무르는 사회복지시설에 수목 식재, 산책로 조성, 편익시설 설치 등으로 숲을 조성하는 사업이다. 도는 청주에 위치한 초정노인요양원에 내년 중 자연친화적 녹색 쉼터를 조성할 계획이다.

무장애 나눔 길은 장애우, 노약자, 임산부 등 보행약자층의 숲 이용과 체험이 용이하도록 목재데크를 설치하는 등 숲 속 보행환경을 개선하는 것을 핵심으로 한다. 무장애 나눔 길은 충북대와 영동 힐링타운 내에 조성될 예정이다.

앞서 도는 올해도 지역에 나눔 숲 4개소와 나눔 길 1개소를 조성했다.

지용관 도 산림녹지과장은 “나눔 숲·나눔 길 조성으로 소외계층의 숲 접근성을 향상하기 위해 노력하겠다”며 “나눔 숲·나눔 길을 상시 개방돼 지역 주민에게 소통과 휴식의 장소로 활용될 것”이라고 말했다.

