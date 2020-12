[공시+]쌍용정보통신, 콤텍정보통신 인수… 공공클라우드 사업부분 강화

[아시아경제 구은모 기자] 쌍용정보통신 쌍용정보통신 010280 | 코스닥 증권정보 현재가 1,595 전일대비 45 등락률 +2.90% 거래량 386,568 전일가 1,550 2020.12.01 09:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일【전문가추천】 무조건 오릅니다! 꼭 사야하는 상승 유망주 'TOP3' “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 이 콤텍정보통신의 지분 43.16%를 62억원에 인수한다고 30일 공시를 통해 밝혔다.

쌍용정보통신은 이번 인수를 통해 공공클라우드 사업 부문의 역량을 강화할 계획이다. 콤텍정보통신은 시스템통합, IT 인프라 구축, 가상화 구축, 데이터센터 구축, 클라우드 시스템 이전구축 등 통합 솔루션을 국가정보자원관리원, 한국정보화진흥원 등에 제공하고 있다.

쌍용정보통신 관계자는 “이번 콤텍정보통신 지분 취득을 통해 회사의 공공클라우드 사업 부분 역량이 한층 더 강화됐다”며 “매출처의 수평적 확장 및 공급망 확대로 실적 상승세는 계속될 것이다”라고 말했다.

쌍용정보통신은 지난 3분기 국방사업을 마무리하고 수익성 위주 사업을 통해 매출액 710억원, 영업이익 3억원을 달성하며 흑자 전환에 성공했다. 또한 'EBS 공통API(앱인터페이스) 기반 고교강의 재구축 및 패밀리 사이트 클라우드 전환 개발사업'을 수주하며 클라우드 사업을 본격화하고 있다. 이 사업은 EBS 인터넷 서비스의 클라우드 전환을 통해 중장기적 운영예산을 줄이고, 변화하는 비즈니스 환경에 빠른 대처를 하기 위한 프로젝트다.

