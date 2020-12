[아시아경제 권재희 기자] 1일 일본 도쿄증시에서 닛케이225지수는 전거래일대비 0.8%(210.27 포인트) 오른 2만6643.89에 장을 출발했다. 토픽스지수는 0.67%(11.73 포인트) 상승한 1766.65에 거래를 시작했다.

