GC녹십자, 코로나19 혈장치료제 3차 추가생산

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 357,500 2020.12.01 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 한미·녹십자, 희귀질환 치료제 공동개발녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 1.17%녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 -0.64% close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 혈장치료제 ‘GC5131A’의 세 번째 배치 생산을 완료했다.

GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 357,500 2020.12.01 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 한미·녹십자, 희귀질환 치료제 공동개발녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 1.17%녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 -0.64% close 는 1일 "의료현장에 GC5131A를 추가 공급하기 위한 준비를 마쳤다"며 이같이 밝혔다.

이번 3차 추가 생산에 투입된 혈장은 지난 두 번째 생산과 같은 240ℓ다. 생산분은 모두 의료 현장에서 코로나19 환자를 치료하는 데 쓰일 예정이다.

임상시험 중인 의약품은 생명이 위급하거나 대체 치료수단이 없는 환자에게 쓸 수 있다. GC5131A는 지난 10월 칠곡 경북대병원에서 첫번째 치료목적사용을 승인을 받은 이후 국내에서 개발 중인 코로나19 치료제 가운데 가장 많은 승인(10건)을 획득했다.

GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 357,500 2020.12.01 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 한미·녹십자, 희귀질환 치료제 공동개발녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 1.17%녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 -0.64% close 는 "코로나19 중증환자에 치료의 마땅한 대안이 없는 가운데 의료현장의 높은 수요는 중증환자 치료옵션으로의 가능성을 보여줬다"고 말했다.

혈장치료제는 제제 특성상 코로나19 완치자의 혈장을 확보한 만큼만 생산할 수 있다. 다만 최근 단체 혈장 공여가 이어지는 등 혈장 수급 또한 원활히 진행되고 있어 추가 생산에도 속도가 붙을 전망이다.

김진 GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 357,500 2020.12.01 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 한미·녹십자, 희귀질환 치료제 공동개발녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 1.17%녹십자, 주가 38만 8500원.. 전일대비 -0.64% close 의학본부장은 “코로나19 혈장치료제의 의료현장 사용을 위한 의료계의 문의가 지속적으로 이어지고 있다”며 “국민의 힘이 모여 만들어진 혈장치료제의 개발을 완수하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr