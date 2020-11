[아시아경제 성기호 기자] 중국이 홍콩 내 인권 탄압을 이유로 미국이 홍콩 관료 4명을 제재한 것에 대한 보복으로 미국 비정부기구(NGO) 핵심 관계자 4명을 제재했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 30일 정례 브리핑에서 미국 국가민주기금회 아시아 사무 담당 존 크나우스 등 4명을 제재했다고 밝혔다.

화 대변인은 "우리는 미국의 잘못된 조치를 겨냥해 크나우스와 미국 국제사무민주협회 아시아 프로젝트 책임자 아난드, 홍콩 분과 주임 로사리오, 프로젝트 담당 켈빈 시타오 등 4명을 제재했다"면서 "미국은 함부로 홍콩 사무와 중국 내정에 간섭하고, 국제법과 국제관계 기본 준칙을 심각하게 위반했다"고 지적했다.

그는 이어 "홍콩은 중국의 홍콩이고, 홍콩 사무는 순수하게 중국 내정에 속한다"면서 "미국은 즉시 홍콩 사무에 대한 간섭을 중단하고, 잘못된 길을 걷지 말아야 한다"고 경고했다.

