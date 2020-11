윤건영 "盧 침묵하라더니"…김근식 "文 복심 논리수준 헛웃음"

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장이 30일 윤건영 더불어민주당 의원이 '문재인 대통령 침묵은 비판하면서, 과거 노무현 전 대통령에겐 침묵하라고 했다'며 야당을 비판한 것에 대해 "대통령 복심이라는 사람의 논리 수준이 이 정도"라고 비난했다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문재인 침묵을 비판하는데, 갑자기 노무현에겐 침묵하라고 했다는 윤건영.

이걸 야당에 대한 공격이라고 생각하는 자체가 국보급 착각"이라며 이같이 말했다.

김 위원장은 "이정도면 야당 공격이 아니라 자학개그 수준"이라며 "말이 많아서 온갖 설화에 시달리는 대통령에게는 말 좀 가려 하라고 야당이 비판하는 거고, 핵심 정치 쟁점에 침묵으로 일관하는 대통령에게는 비겁하게 숨지 말라고 야당이 비판하는 것"이라고 지적했다.

이어 "침묵하는 문재인을 방어하려고 말 많은 노무현을 소환하는 황당 신공에는 헛웃음밖에 안 나온다"며 "온 나라가 난리 통에 아우성치는데 달나라 발언 뒤에 꽁꽁 숨은 문 대통령의 논리 구조도 조금은 이해가 된다. '노무현한테는 조용히 하라고 하더니 왜 나만 갖고 그래?'"라고 비꼬았다.

앞서 윤 의원은 전날(29일) 자신의 페이스북에 "(야당은) 대통령의 '침묵'에 대해 비난하지만, 과거에는 '대통령이 입을 열면 4000만 국민이 고통받고, 대통령이 침묵하면 국민이 편안하다'고 했다"며 "그들은 노무현 대통령이 뭐라도 말씀만 하시면 온갖 독설을 퍼부었다"고 지적했다.

이어 "그렇게 대통령의 말을 공격하던 분들이 지금은 대통령의 침묵에 대해 독설을 쏟아낸다. 어느 장단에 놀아야 합니까?"라며 "혹시 지난 세월 동안 대통령의 국정 운영에 대한 생각이 달라지신 건가"라고 반문했다.

윤 의원은 그러면서 "대통령에게 침묵한다고 비난하지만, 애초부터 국민의힘은 대통령의 '의중'에는 관심도 없다"며 "어차피 목적은 '대통령을 정치로 끌어내어 막장 드라마'를 쓰는 데 있다. 대통령을 공격하는 언어는 바뀌었지만 방법은 똑같다. 세상은 변했지만, 야당의 비열한 공격은 그대로"라고 비판했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr