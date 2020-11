중환자 병상 부족 현실화되나…경북·전북·전남 0개

[아시아경제 송승윤 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 연일 400∼500명대에 머물면서 병상 부족 사태가 현실화할 수 있단 우려가 나온다.

29일 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 전날 기준 전국 중환자 병상 548개 가운데 확진자가 즉시 입원할 수 있는 병상은 15.7%인 86개다. 지난 27일 기준 즉시 가용 중환자 병상은 92개였으나 하루 만에 6개가 감소한 셈이다.

중환자 병상 부족 문제는 전국이 비슷한 상황이다. 특히 경북·전북·전남 등 3개 지방자치단체는 병상이 하나도 없는 것으로 알려졌다. 전체 확진자의 60% 이상을 차지하는 수도권의 중환자 병상은 서울에 8개, 인천에 15개, 경기에 18개가 남아 있는 상태다.

최근 신규 확진자가 하루 400∼500명씩 발생하고 있으나 중환자 병상은 100개도 남지 않아 조만간 병상 운용에 큰 차질이 생길 수도 있는 것이다. 중수본은 앞서 지난 18일 브리핑에서 "신규 확진자가 하루 300명씩 발생하고 이중 중환자 비율이 3%(9명)라고 가정하면 중환자 병상 119개로는 약 2주 정도를 감당할 수 있다"고 밝힌 바 있다.

한편 중증도가 상대적으로 낮은 확진자를 치료하는 감염병 전담병원 병상은 전국 4479개 가운데 1965개(43.9%)를 이용할 수 있다. 경증·무증상 환자가 격리 생활을 하는 생활치료센터는 전국에 16개 마련돼 있어 총 3478명을 수용할 수 있다. 현재 입소 인원은 2009명(57.8%)으로 집계됐다.

