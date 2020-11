수원시, 다자녀 수원휴먼주택 '지방자치정책대상'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시의 '다자녀 수원휴먼주택' 정책이 제5회 대한민국지방자치정책대상에서 최우수상을 받았다.

대한민국지방자치대상은 우수정책을 추진한 광역ㆍ기초 지방자치단체와 지방의회를 발굴해 수여하는 상으로 행정안전부가 후원한다.

수원시의 '다자녀 수원휴먼주택'은 집 마련에 어려움을 겪는 무주택 다자녀가구에 무상으로 지원하는 임대주택이다.

2018년 11월 6자녀 가정이 처음으로 입주한 것을 시작으로 지금까지 22가구가 다자녀 수원휴먼주택에 입주했다. 이들은 최장 20년 간 거주할 수 있고, 관리비만 부담하면 된다.

수원시는 다자녀 가족이 층간 소음을 걱정하지 않고 살 수 있도록, 될 수 있는 대로 1층을 매입하고, 부모 직장, 자녀 학교 등을 고려해 대상자가 원하는 지역의 주택을 지원하고 있다.

수원시는 앞서 지난 7월 LH(한국토지주택공사)와 '다자녀가구 수원휴먼주택 지원을 위한 업무협약'을 체결하고, 협력 체계를 구축했다.

LH가 매입임대주택 중 일부를 '다자녀가구 수원휴먼주택'으로 공급하고, 수원시는 임대보증금ㆍ임대료를 지원한다.

LH는 매입임대주택을 4자녀 이상 다자녀가구에 수원휴먼주택으로 공급하고, 시설물을 관리ㆍ운영한다. 2021년부터 2025년까지 매년 30~35호를 공급할 계획이다.

염태영 수원시장은 "최근 수도권 지역 전셋값 상승으로 많은 분이 어려움을 겪고 있고, 특히 다자녀 가정은 최소 주거기준에 부합하는 주택을 찾기가 어렵다"며 "그 어려움을 가장 잘 아는 지방정부가 나서야 한다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr