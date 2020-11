'우이혼' 배동성 딸 배수진, 이혼 6개월차 근황 "이혼 후 성격 바뀌었다"

[아시아경제 김봉주 기자] 27일 오후 방송된 TV조선 '우리 이혼했어요'에 코미디언 배동성 딸 배수진이 출연해 화제다.

유깻잎과 커피를 마시던 나선 최고기는 "방송을 잡아 놓은 것이 있다. 원래 게스트를 부르는 날인데 오늘 올 것"이라고 말했다.

유깻잎은 "혹시 여자냐"라고 물었고, 최고기는 "그분도 돌싱"이라고 전했다.

곧이어 두 사람이 머무는 숙소에 이른바 '돌싱녀'가 도착했다. 최고기와 합방 콘텐츠를 자주 찍은 배수진이었다.

스튜디오에서 VCR을 보던 신동엽은 "배동성 씨 딸"이라고 설명했다.

방송명 나탈리인 배수진은 이혼 6개월 차다. 그는 "이혼 후 성격이 바뀌었다"면서 "원래 부정적이었는데 긍정적으로 바뀌었다. 많이 행복해졌다"고 밝혔다.

배수진은 "우리 부모님이 이혼했다. 우리 부모님을 보면 더 이혼하면 안되겠다고 생각했다"고 말했다. 유깻잎은 안타까운 표정으로 배수진을 바라봤다.

배수진은 이어 "우리 이혼해도 같이 친하게 지내고 싶다. 마음이 있는 것은 아니지만 자식을 위해서"라고 말했다.

방송이 나간 뒤 온라인에서는 배동성 딸 배수진에 대한 관심이 뜨겁다.

배수진은 지난 2018년 7살 연상 뮤지컬배우 임현준과 결혼해 화제가 됐다. 하지만 지난 8월 자신의 운영 중인 유튜브를 통해 이혼 사실을 밝혔다.

