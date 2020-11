키움증권, 제28회 키움증권 대학생 주식 모의투자대회 개최

[아시아경제 오주연 기자]키움증권은 겨울방학 시즌을 맞아 대학(원)생을 위한 모의투자대회를 개최한다고 23일 밝혔다.

28회째를 맞는 키움증권 대학생 주식 모의투자대회는 매년 학생들의 올바른 투자문화 확립을 위해 진행되는 대회로, 수상자에게 풍성한 혜택을 제공한다. 수익률 1~3위 수상자에게는 장학금(400만원·300만원·200만원)과 인턴십 기회를, 4~10위 수상자에게는 장학금(각 100만원)을 시상한다. 11~100위까지는 각 현금 5만원이 지급되며 1위부터 100위 수상자까지는 키움증권의 모의투자대회 상장이 수여된다.

대회기간동안 참가 학생들에게 다양한 경품을 제공하는 이벤트도 진행된다.

키움증권 모의투자대회를 참가한 모든 학생에게는 던킨 글레이즈드 도넛을 증정하며, 모의투자대회관련 게시물 소셜네트워크서비스(SNS) 공유 시 추첨을 통해 600명에게 황금올리브치킨과 콜라1.25L세트를 증정한다. 또한 대회참가자 중 대회기간 내 비대면계좌를 처음 개설한 참가자에게는 전원 현금 1만원을 지급한다. 이에 더해 매주 거래금액 200위 이내 학생 중 경품 추첨을 진행해 아이패드에어 4세대 총 1명, 에어팟프로를 총 21명 증정하는 이벤트가 준비되어 있다. 보다 자세한 사항은 키움증권 홈페이지 모의투자대회 이벤트 페이지에서 확인이 가능하다.

참가접수는 키움증권 홈페이지 및 홈트레이딩시스템(HTS) '영웅문4', 모바일트레이딩시스템(MTS) '영웅문S' 등을 통해 신청이 가능하고, 대학생 주식 모의투자대회 및 이벤트에 문의는 키움증권 홈페이지나 키움금융센터를 이용하면 된다.

대회 접수기간은 이달 23일부터 내년 1월 17일이며, 대회기간은 오는 12월 14일부터 내년 1월 22일까지다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr