[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 13일 오후 구 인지도를 높이고 구정 홍보를 활성화하기 위해 ‘SNS 구정홍보단’을 위촉, 소통하는 시간을 가졌다.

이 날 위촉된 ‘SNS 구정홍보단’은 최신 구정 소식을 비롯 문화·관광·생활정보 등 다양한 주제로 콘텐츠를 제작·공유, 영등포구의 생생한 모습과 지역소식을 알리는 역할을 하게 된다.

채 구청장은 "SNS 구정홍보단이 영등포를 대표하는 시민기자로서 구민들의 눈과 귀가 되길 기대한다"고 전했다.

