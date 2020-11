위성곤 의원 “제주도 의료환경 열악, 중증환자 도외 진료 비중 급증”

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주지역 의료 환경이 열악해 중증환자와 응급환자들이 제때 치료를 받지 못하고 관외로 나가 진료를 받는 비중도 크게 늘고 있는 것으로 나타났다.

더불어민주당 위성곤 국회의원(서귀포시)은 지난 12일 국회 예산결산특별위원회 비경제부처 질의에서 박백범 교육부차관에게 “전국 10개 국립대병원 중환자실 가동률이 평균 80%인 반면 제주대병원은 95.2%로 전국에서 가장 높은 상황”이라며 “중환자실 병상 수도 국립대병원이 평균적으로 100병상당 7.2병상이지만 제주대병원은 100병상당 5.0병상”이라고 지적했다.

위 의원은 “다른 지역은 국립대학병원이 상급종합병원 역할을 하지만 제주지역은 실질적으로 그렇지 못한 상황”이라며 “중환자를 수용할 능력이 떨어져 중환자 사망률을 높이고 있다”고 말했다.

응급실의 과밀화도 심각한 수준으로, 내원환자 수는 국립대병원 중 6위지만, 응급실 1병상당 환자 수는 1331명으로 전국 2번째로 많은 상황이다.

중증·응급환자 병상 뿐만 아니라 제주지역 일반병상 여건도 매우 열악한 것으로 나타났다. 전국 지역별로 인구 1000명당 일반 병상수는 13.1개이지만 제주지역은 7.3개로 전국 평균의 56%에 불과하다.

제주지역 열악한 의료문제를 해결하기 위해 제주대병원은 교육부의 국립대병원 지원 사업인 교육진료동 증축사업으로, 중환자실 증설과 응급의료센터 증축, 감염병 위기대응 진료 시설 확보 등을 추진하고 있다.

하지만 이마저도 현재 현재 국립대병원의 시설비에 관한 국고지원기준은 총사업비의 25%에 불과해 사업추진을 위한 재정마련에 어려움을 겪고 있다.

국립대병원의 국고지원 기준이 기존 중·소규모 병원에 대해 75% 지원까지 출연할 수 있도록 돼 있었지만, 지난해 4월 중·소규모 독립치과병원만 지원하는 것으로 개정되면서 제주대병원이나 강원대병원 등 재정이 열악한 국립대병원이 제외됐다.

위 의원은 “국립대병원에 대한 국고지원 기준 가운데 사업비의 75%까지 지원할 수 있는 대상을 기존 독립치과병원에서 약소 국립대학병원을 추가하는 것으로 개정해야 한다”고 제안했다.

이에 대해 박 차관은 “제주지역 의료자치 수준을 개선해야 한다는데 공감한다”면서 “교육부로서 검토를 해보겠다”고 답했다.

그러면서 “국립대병원이 공공의료에 치중하다보면 흑자를 내기 어려운 구조이기 때문에 관련 당국과 지원기준 개선에 대해 협의해보겠다”고 말했다.

