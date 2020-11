경기도, 민관합동 정책토론회 16일 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 16일 '민관합동정책토론회'를 개최한다.

이번 토론회는 경기도, 경기도의회, 경기시민사회단체연대회의가 공동으로 주최하고 경기도공익활동지원센터가 주관한다.

윤종화 시민사회발전위원회 소통협력분과 위원장(시민사회 발전을 위한 제도와 정책 변화)과 박은호 경기도공익활동지원센터 정책연구위원장(경기시민사회의 현황과 과제)이 주제 발표자로 나선다.

패널 토론은 송성영 경기도공익활동촉진위원회 위원장을 좌장으로 경기도의회 김강식 의원, 박완기 경기도 민관협치위원회 제도개선분과위원장, 이정아 경기여성단체연합 상임대표, 한유경 경기도 협치기획팀장이 토론자로 참석한다.

토론회는 경기도공익활동지원센터 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계되며 관심 있는 경기도민은 누구나 시청할 수 있다.

서남권 도 소통협치국장은 "시민사회 발전과 더불어 경기도의 공익활동이 나아가야 할 방향을 함께 모색하는 자리이며, 토론 결과를 토대로 새로운 제도와 정책이 민관협력으로 추진된다면 협치 도정의 좋은 사례가 될 것"이라고 강조했다.

