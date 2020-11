세종대, 한국관광공사와 'TOURISM DX' 공모전 개최

[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 한국관광공사와 함께 27일 '2020 Tourism DX 아이디어 공모전' 본선대회를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 공모전은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 어렴울을 겪고 있는 관광 깅버을 지원하기 위한 것이다.

4개 공모분야(숙박, 외식, 플랫폼, 콘텐츠)의 다양한 관광기업 현안 및 문제에 대해 아이디어를 제출한 참가자 중 상위 16명에게는 총 2000만 원 규모의 상금과 함께 관광스타트업 등 유망 관광기업에서 일경험을 체험할 수 있는 특전이 부여된다.

세종대 재학생 대상으로 실시되며 공모전 주제를 비롯하여 선정된 우수 수상자의 인턴십 프로그램까지 연계된다.

참여기업은 우선 4개 공모분야 중 희망 분야를 택해 기업 상황을 반영한 구체적인 관광문제를 제시하고, 해당 문제에 대한 대학생들의 아이디어 제안을 평가하는 현장심사에 직접 참여하면 된다. 관광기업 인턴십에게 지급되는 비용은 공사와 세종대가 매칭 지원할 예정이다.

