롯데백화점, PB브랜드 연합 행사 진행…최대 70% 할인

잡화·의류·슈즈 등 패션부터 리빙·식품 등 라이프스타일까지



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점의 자체 브랜드(PB)가 13일부터 17일까지 연합행사 '방구석 세계여행'을 진행한다.

이번 행사에서는 롯데백화점의 PB 브랜드 10개(엘리든·엘리든스튜디오·엘리든플레이·엘리든맨·FECT·파슨스·유닛·롯데탑스·시시호시·집사)가 참여해, 잡화·의류·슈즈 등 패션부터 리빙·식품 등 라이프스타일 카테고리까지 다양한 상품을 내놓는다. 최대 할인율은 70%에 달한다.

롯데탑스에서는 영국 대표 헤리티지 브랜드 ‘존파트리지’ 왁스재킷을 약 40% 할인된 가격에 선보이며, 엘리든플레이에서는 ‘세인트제임스’ 니트를 선착순 한정으로 50% 할인된 가격에 판매할 예정이다.

‘시시호시’에는 수납박스, 핸드워시, 수면양말 등 알찬 구성을 담은 ‘집콕키트T’를 약 40% 할인된 2만 9500원에 한정 수량 판매하며, ‘이성당과자점’과 협업하여 만든 팥카라멜을 최초로 선보인다. 이 외에도 다양한 PB상품들을 최대 70% 특별가로 만날 수 있다.

행사를 기념해 프로모션으로 행사장 내에서 10만원 이상 구매 시 젠가(100개한)를, 20만원 이상 구매 시 FECT 미니 트래블 에코백(10개한)을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr