코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"

코스닥지수 1.6%대 하락…씨젠 8.6% 급락

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 오후에도 보합세를 이어가고 있다.

10일 오후 1시 40분 코스피는 전 장보다 0.01%(0.33포인트) 하락한 2446.87을 가리키고 있다. 이날 지수는 전장 대비 0.28%(6.75포인트) 오른 2453.95로 개장한 뒤 상승과 하락을 반복하며 방향을 잡지 못하고 있다. 코스피 시장에선 개인이 홀로 2558억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 236억원, 2157억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 14,738,728 전일가 60,200 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합)외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close 가 전 장보다 0.5% 내린 5만9900원에 거래됐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 703,000 전일대비 31,000 등락률 -4.22% 거래량 432,186 전일가 734,000 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, EBRD선정 지속가능경영 최우수상 수상美 ITC, "과거 부제소 합의로 LG 특허소송 불가" SK 주장 기각외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close (-3%), 네이버(-4.87%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 7,500 등락률 -2.63% 거래량 841,247 전일가 285,000 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-9일[클릭 e종목]"셀트리온, 램시마SC 증가로 실적 기대치 상회"셀트리온, 3분기 사상 최대 매출·영업익…'어닝 서프라이즈' close (-2.11%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 528,000 전일대비 5,000 등락률 -0.94% 거래량 493,375 전일가 533,000 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -0.75%...“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close (-0.56%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 355,000 전일대비 16,500 등락률 -4.44% 거래량 932,232 전일가 371,500 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락카카오, 최근 5일 개인 71만 4637주 순매도... 주가 37만 500원(0.0%)美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT' close (-4.31%)도 내렸다.

반면 항공업종은 큰 폭의 오름세를 유지 중이다. 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 24,550 전일대비 2,750 등락률 +12.61% 거래량 16,487,539 전일가 21,800 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 주가 2만 4600원 (12.84%)… 게시판 '북적'백신 낭보에 날아오른 여행·항공株코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close (12.61%), 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,970 전일대비 960 등락률 +10.65% 거래량 818,318 전일가 9,010 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락'홍콩여행' 처럼…진에어, 이색테마 국내선 관광비행 운항진에어, 국내 LCC 첫 美 본토 진출…화물 싣고 LA 운항 close (10.88%), 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 14,850 전일대비 1,350 등락률 +10.00% 거래량 2,152,826 전일가 13,500 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 백신 낭보에 날아오른 여행·항공株코로나19 속 제주노선 잡기 경쟁… 제주항공, 애월 'JJ라운지' 운영제주항공, 3개월만에 인천~도쿄 노선 재운항 close (10.00%), 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 3,600 전일대비 125 등락률 +3.60% 거래량 18,568,978 전일가 3,475 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 백신 낭보에 날아오른 여행·항공株아시아나항공, 주가 3230원.. 전일대비 3.19%아시아나항공, 주가 3170원 (-12.07%)… 게시판 '북적' close (4.17%)도 상승했다.여행 관련 종목 중에선 노랑풍선(12.65%), 하나투어(8.67%), 모두투어(7.93%)도 상승했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 장보다 1.63%(13.85포인트) 내린 837.36을 가리키고 있다. 코스닥시장에선 개인이 홀로 4059억원어치 주식을 샀고 외국인과 개인은 각각 2167억원, 1576억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 7,500 등락률 -2.63% 거래량 841,247 전일가 285,000 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-9일[클릭 e종목]"셀트리온, 램시마SC 증가로 실적 기대치 상회"셀트리온, 3분기 사상 최대 매출·영업익…'어닝 서프라이즈' close 헬스케어는 전 장보다 2.38% 내린 9만100원에 거래됐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 252,300 전일대비 22,800 등락률 -8.29% 거래량 1,431,289 전일가 275,100 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지[바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔' close (-8.65%), 에이치엘비(-1.17%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 160,200 전일대비 8,700 등락률 -5.15% 거래량 235,405 전일가 168,900 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승알테오젠, 바이오시밀러 자회사 알토스바이오로직스 설립 close (-4.85%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 111,900 전일대비 3,300 등락률 -2.86% 거래량 218,303 전일가 115,200 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락코스피·코스닥, 외인·기관 매수에 오후 들어서도 1%대 상승 유지트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감 close (-2.78%)도 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr