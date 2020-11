美 ITC, "과거 부제소 합의로 LG 특허소송 불가" SK 주장 기각

[아시아경제 황윤주 기자] 미국 국제무역위원회(ITC)가 과거 부제소 합의에 따라 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 이 제기한 배터리 특허 소송이 성립될 수 없다는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 의 주장을 기각했다.

9일 업계에 따르면 ITC는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 이 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 을 상대로 제기한 배터리 특허소송에서 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 의 부제소 합의 관련 주장은 성립되지 않는다는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 의 요청을 받아들이는 약식 판결을 지난 5일 내렸다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 은 특허분쟁을 벌이던 2014년 10월 향후 10년 간 소송·분쟁을 벌이지 않는다는 부제소 합의를 한 바 있다.

당시 양사는 "2011년 이후 계속된 세라믹 코팅 분리막에 관한 '등록 제775310호' 특허 관련 모든 소송·분쟁을 종결한다"며 "향후 직접 또는 계열회사를 통해 국내·국외에서 상호 간 특허침해금지나 손해배상의 청구 또는 특허무효를 주장하는 쟁송을 하지 않는다"고 합의했다.

그러나 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 이 지난해 4월 ITC에 영업비밀 침해 소송을 제기하자 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 은 그해 9월에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 을 상대로 특허침해 소송을 제기했고, 다시 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 도 맞소송을 냈다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 은 그간 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 이 제기한 특허침해 소송 대상이 2014년 부제소 합의 범위 내에 있고, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 의 소송 자체가 합의 파기이므로 해당 소송은 성립될 수 없다고 주장해왔다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 은 그러나 "부제소 합의 대상은 한국 특허(775310)로만 한정됐으며 한국 특허와 미국 특허는 각국 특허독립에 따라 완전히 별개"라고 반박했다.

이와 관련해 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 은 지난해 10월 서울중앙지법에도 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 601,476 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도 close 이 ITC에 제기한 소를 취하하라고 청구하는 소송도 제기했으나 올해 8월 27일 내려진 1심에서 중앙지법 재판부는 "2014년 합의 내용에 '미국'에서 제소하지 않겠다는 내용이 포함됐다고 볼 수 없다"며 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 15,500 등락률 +10.95% 거래량 2,099,423 전일가 141,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 5.3%[특징주] 바이든 당선, 삼성SDI 등 2차전지株 3%대 상승SK이노베이션, 2차전지(생산) 테마 상승세에 4.07% ↑ close 의 소 취하 청구는 각하하고, 관련 손해배상 청구는 기각했다.

ITC에서도 국내 법원과 비슷한 취지의 결정이 나옴에 따라 SK이노베이션은 LG화학이 미국 ITC에 제소한 영업비밀 침해 소송과 함께 특허침해 소송마저 법정 다툼을 벌이게 됐다.

