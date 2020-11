‘중랑구 고교선택 전략 설명회’ 유튜브 실시간 방송

‘중랑구 고교선택 전략 설명회’ 11일 오후 5시부터 8시까지 유튜브 실시간 방송 진행... 1부 ‘고등학교 선택 핵심전략’, 2부 ‘선배들이 말하는 고등학교별 특징 등 구성

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 성공적인 고교 진학을 준비할 수 있는 프로그램을 마련해 눈길을 끌고 있다.

구는 11일 고교 선택을 앞둔 지역 내 중학생과 학부모들을 대상으로 방정환교육지원센터 프로그램 일환인 ‘중랑구 고교선택 전략 설명회’를 유튜브 실시간 방송으로 진행한다.

‘중랑구 고교선택 전략 설명회’는 1부와 2부로 이뤄지며, 1부는 ‘고등학교 선택 핵심전략’, 2부는 ‘선배들이 말하는 고등학교별 특징’으로 오후 5시부터 8시까지 진행된다.

설명회 1부에서는 입시컨설턴트 전문강사인 김창식 팀장이 고등학교 진학 환경의 변화, 특목고·자사고와 일반고의 비교, 2024년 대학 변화 분석 등을 강의한다. 설명회 2부에서는 신현고, 원묵고, 혜원여고 등 지역 내 10개 고교 졸업생들이 출연해 고교 진학 정보, 경험담 등을 공유할 예정이다.

설명회에 참여를 원하는 구민은 11일 중랑구 공식 유튜브 채널로 접속하면 된다. 단, 설명회 자료는 중랑구 방정환교육지원센터 홈페이지에서 설명회를 사전 신청한 구민에게만 제공된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 설명회는 지역 내 중학생 및 학부모님들의 고등학교 진학 선택에 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 양질의 프로그램을 기획하고 운영해 교육경쟁력 강화에 기여할 것”이라고 말했다.

‘방정환교육지원센터’는 내년 상반기 개관을 목표로 조성 중에 있으며, 지난해 3월부터 4차산업혁명 체험캠프, 1:1 입시컨설팅·입시설명회 등 일부 프로그램을 온라인으로 먼저 제공해 구민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

