"트와이스가 아바타로" 네이버 제페토, JYP로부터 50억 투자 유치

[아시아경제 부애리 기자] 글로벌 증강현실(AR) 아바타 서비스 '제페토'를 제공하는 네이버제트가 JYP엔터테인먼트로부터 50억원의 투자를 유치했다고 9일 밝혔다.

네이버제트는 이번 투자를 통해 JYP엔터테인먼트가 보유한 글로벌 지식재산권(IP)을 제페토 서비스 내에서 콘텐츠화 한다는 계획이다.

양사는 이번 협업을 통해 제페토의 주 사용자인 밀레니얼세대에게 새로운 경험을 선사하고 글로벌 콘텐츠 시장을 주도할 것으로 기대하고 있다.

실제로 지난달 31일 제페토가 3D 아바타로 구현한 아이돌 '트와이스' 티저영상은 공개 일주일만에 조회수 170만회를 넘어섰다.

제페토는 지난 10월 기준 누적 가입자 1억9000만명을 돌파했고, 제페토 내에서 다양한 IP를 활용해 제작한 2차 콘텐츠도 10억 건을 넘어섰다고 회사 측은 밝혔다.

김대욱 네이버제트 대표는 "이번 투자를 통해 양사 간 협업이 글로벌 시장에서 혁신을 이끄는 촉매제가 되어 제페토만의 콘텐츠 경쟁력이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 IP 사업자들과의 협업을 확대해 전 세계 사용자들에게 차별화된 서비스와 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

