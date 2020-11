인트로메딕, 전주시와 헬스케어 혁신 플랫폼 개발 협약

[아시아경제 유현석 기자] 인트로메딕 인트로메딕 150840 | 코스닥 증권정보 현재가 3,280 전일대비 115 등락률 +3.63% 거래량 506,812 전일가 3,165 2020.11.09 14:23 장중(20분지연) 관련기사 인트로메딕, 중국 CFDA 캡슐내시경 허가…"4조 규모 中 시장 본격 공략 시동"인트로메딕, 주가 2450원.. 전일대비 -2.97%인트로메딕, 인체통신기반 캡슐내시경 식약처 허가 close 은 헬스케어 혁신 플랫폼 개발 및 R&D 투자 펀드 조성을 위해 전주시와 업무협약을 맺었다고 9일 밝혔다.

전주시와 전북대학교, 인트로메딕은 9일 전북대 총장실에서 협약식을 열고 “이번 헬스케어 혁신 플랫폼이 국가 중점 사업인 ‘한국형 뉴딜’ 정책에 부합하고, 지역 경제 활성화에도 기여하는 긍정적인 효과를 기대한다”고 밝혔다.

이번 ‘웰니스 라이프 헬스케어 혁신 플랫폼’ 사업은 전주시와 전북대, 인트로메딕이 함께 진행하며, 이를 위한 투자자금 조성을 위한 협력을 시작할 예정이다.

인트로메딕은 웰니스 라이프 헬스케어 민간 참여형 펀드의 조성 및 운영을 맡았다. 헬스케어 혁신 플랫폼의 참여기업이 생산한 제품 유통을 위한 커머스 플랫폼의 개발 및 운영까지 사업 전반에 참여하게 된다.

전주시는 혁신 플랫폼 운영을 위한 행정 업무 지원 및 정책적인 지원을 약속했으며, 전북대학교 또한 R&D, 연구인력의 지원 등에 있어 적극적으로 참여할 것이라고 전했다.

조용석 인트로메딕 대표는 “비대면 언택트 시대를 선도할 수 있는 새로운 디지털 헬스케어 사업에 대한 투자가 필요한 시점”이라며 “이번 사업이 국내외에서 경쟁력 있는 비즈니스 모델이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr