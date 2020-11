[포토] 민한나 '건강한 몸매'

[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 민한나가 근황을 공개했다.

최근 민한나는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 민한나는 건강한 몸매를 자랑하며 큰 거울 앞에서 포즈를 취하고 있다.

레이싱모델로 활동 중 '공대여신'으로도 이름을 알린 민한나는 2019 한국패션디자이너협회 최우수 모델상을 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr