NH농협은행, 농가 찾아 영농폐자재 수거활동 실시

경기도 포천시 소흘읍 소재 농가 찾아 영농폐자재 수거 및 방한용품 전달

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행 경영지원부 임직원 30여명은 경기도 포천시 소흘읍 이가팔2리를 찾아 깨끗하고 아름다운 농촌 만들기를 위한 폐비닐, 농약병 등 영농폐자재 수거활동을 실시했다고 9일 밝혔다.

이날 임직원 봉사단은 코로나19 방역수칙을 준수하며 영농폐자재 수거활동을 실시하는 한편, 겨울철을 앞두고 방한용품을 전달하는 등 의미있는 시간을 가졌다.

김형기 경영지원부장은 “방치된 영농폐자재는 농촌마을의 미관 손상은 물론 환경오염과 미세먼지의 원인이 되고 있다”며 “앞으로도 농협은행 임직원들은 깨끗하고 아름다운 농촌 만들기에 앞장서고 농업·농촌의 공익적 가치를 더 많은 사람들이 체감할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

NH농협은행은 토양오염의 주범이 되고 농산물의 안정성에 영향을 주는 영농폐자재 수거활동을 올해 중점 추진사항으로 정하고 전국적으로 총 48회에 걸쳐 700여명의 임직원이 동참하는 등 전사적인 노력을 기울이고 있다.

