롯데백화점 본점, '선물' 테마로 크리스마스 단장

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점은 크리스마스를 앞두고 9일부터 소공동 본점의 외관과 주변을 크리스마스 테마로 단장한다. 크리스마스 선물 대형리본 조명과 트리 점등을 통해 본격적으로 연말 크리스마스 시즌 시작을 알린다.

롯데백화점은 올해 크리스마스 시즌 테마를 ‘선물’ 콘셉트로 정하고 핀란드 구전 요정 ‘똔뚜’를 캐릭터로 등장시킨다. 삽화가 김민지 작가와 협업해 크리스마스 로망을 담아 산타를 도와 선물을 배달해주는 요정 ‘똔뚜’을 탄생 시켰으며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 침체돼 있는 분위기 속에서 동화적 감성의 그림책을 모티브로 크리스마스 시즌 감성을 끌어올리는 효과를 기대한다.

이번 크리스마스 연출에서 주목할 만한 것은 롯데백화점 영플라자 2층부터 6층까지 5개층의 외벽을 활용한 미디어파사드를 통해 공개하는 애니메이션이다. 신비의 숲에 사는 요정이 산타클로즈를 도와 집집마다 크리스마스 선물을 준비하고 행복을 배달하는 동화를 생생히 재현한다. 13일 금요일부터 감상할 수 있으며 매장 곳곳에 비치된 구조물에 기재된 QR코드를 찍으면 유튜브로 연결돼 크리스마스 영상을 감상 할 수 있다.

또한 백화점 외벽을 선물 콘셉트에 걸맞게 전체 250m 길이의 리본으로 감싸고 초대형 크리스마스 트리와 눈꽃 조명으로 연결된 통로를 구성했다. 연말까지 가족, 연인들의 인증샷 명소로 자리잡을 것으로 예상된다. 또한 백화점 쇼윈도에서는 매 시각 정시 쇼윈도가 열리면 ‘똔뚜’들이 크리스마스를 준비하는 숲 속의 모습이 무빙과 음악을 통해 전달되도록 구현했다.

27일부터 12월 20일까지는 본점 8층에서는 크리스마스 마켓을 선보인다. 크리스마스 관련 상품들을 판매할뿐만 아니라고객들이 크리스마스 테마를 느끼고 체험하는 공간으로 조성하고, 구매고객에게는 이번 시즌 스토리가 담긴 컬러링 페이퍼 사은품을 제작해 증정 할 계획이다.

크리스마스 일러스트를 진행한 김민지 작가는 “사회적으로 침체되어 있는 요즘 분위기 안에서 보는 사람들에게 작지만 따뜻한 마음을 전달하고 싶었다” 라고 전했다.

이정혜 롯데백화점 디자인실장은 “크리스마스 시즌을 맞아 올 한해 코로나로 지친 고객들의 마음을 위로하기위해 선물이라는 동화적인 컨셉으로 희망과 힐링의 메시지를 담아 롯데백화점에서 함께 할수 있는 공간을 곳곳에 준비했다”라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr