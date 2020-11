하이드아웃, 삼립호빵과 콜라보 출시

‘플리스 호빵 쿠션’과 ‘플리스 재킷’ 선봬

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 37,900 2020.11.09 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱인더, 3분기 영업익 287억원…전년比 44% 감소라이크와이즈, 수분 신규 라인 출시코오롱스포츠, 안타티카 4스타일 확장 출시 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 라이프스타일 브랜드 하이드아웃이 SPC삼립의 겨울 대표 간식 삼립호빵과 콜라보레이션한 '삼립호빵 플리스'를 출시한다.

하이드아웃은 효리네 민박을 통해 소개된 롱 플리스 점퍼 지킬앤하이드의 판매 호조로 국내 원조 플리스 브랜드로 자리잡았다. 삼립호빵은 올해 출시 50주년을 맞은 대한민국 대표 겨울 먹거리로, 겨울을 대표하는 두 브랜드가 만나 재미는 물론 마음까지 따뜻해지는 겨울을 보낼 수 있도록 이번 협업을 기획했다.

삼립호빵 플리스는 ‘플리스 호빵 쿠션’과 ‘플리스 재킷’ 두 가지 상품으로 구성됐다. 두 가지 상품 모두 고밀도, 고중량의 플리스 소재를 사용해 따뜻하면서도 포근함까지 느껴질 수 있도록 기획했다. 플리스 호빵 쿠션은 쿠션, 머플러, 버킷햇으로 이루어진 방한 3종 세트로, 삼립호빵의 대표 상품인 단팥 호빵의 외관을 똑같이 묘사한 것이 특징이다.

플리스 소재를 통해 호빵 특유의 따스함이 느껴지도록 디자인한 것은 물론, 호빵 바닥에 종이까지 원단으로 재연하여 재미까지 더했다. 플리스 호빵 쿠션은 포장지까지도 삼립호빵 패키지와 동일한 디자인으로 기획했다. 컬러는 물론, 텍스트의 폰트까지도 세심하게 살폈다. 내용 또한 영양성분을 패러디해 플리스의 장점을 나열하는 등 유머 요소까지 갖췄다. 가격은 5만4800원이다.

플리스 재킷은 스탠드 카라의 집업 스타일로 심플하면서도 하이드아웃 특유의 스타일을 보여준다. 가격은 9만8000원이다.

하이드아웃과 SPC삼립은 삼립호빵 플리스 수익금을 주거취약계층에 기증한다. 주거취약계층의 자립을 지원하는 라이프스타일 잡지 빅이슈 코리아를 통해 판매원들의 주거 비용, 난방비 지원과 함께 빅이슈 판매 시 입으실 겨울 의류 지원에 사용된다.

삼립호빵 플리스은 10일부터 약 2주간 온라인 편집숍 29CM에서 먼저 판매를 진행한다. 29CM의 대표 미디어인 ‘PT’를 통해 하이드아웃과 삼립호빵이 만난 비하인드 스토리부터 재미있는 연출 이미지까지 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.



하이드아웃의 이현찬 브랜드 매니저는 "겨울에 가장 잘 어울리는 먹거리와 입을 거리가 만나 따뜻한 겨울을 만들어보고자 이번 협업을 기획했다"며 "하이드아웃은 고객에게는 웃음을, 도움이 필요한 곳에는 작지만 손을 내밀 수 있는 브랜드가 되고자 한다"고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr