'알릴레오' 복귀한 유시민 "우리 사회, 다수와 다른 견해 내놓으면 핍박"

유시민, 6일 '알릴레오 북스'로 방송 복귀

[아시아경제 허미담 기자] 유시민 노무현재단 이사장이 6일 "우리 사회가 권력을 갖고 있는 사람들이나 다수의 여론이 찬성하는 것과는 다른 견해를 내놓는 사람을 핍박한다"고 지적했다.

유 이사장은 이날 오후 노무현재단 유튜브 채널의 '알릴레오 북스'에 출연해 존 스튜어트 밀의 '자유론'에 대해 토론하면서 이같이 말했다. '알릴레오 북스'는 교양서를 다루는 도서 비평 프로그램이다.

유 이사장은 "그 사람을 인격에 하자가 있는 사람인 양, 말을 함부로 하는 사람인 양 망언, 막말, 괴팍 등을 덮어씌워서 사람들로 하여금 자기 내면의 의사를 표현할 때 눈치를 보게 만든다"고 꼬집었다.

이어 "우리가 실제로 갖고 있는 모든 생각은 자신이 만들어 낸 생각이 아니고, 이 사회에서 성장하고 살아가면서 가지게 된 생각"이라며 "생각의 대부분은 통념이거나 다수가 지지하는 통설이다. 그런데 그에 속하지 않는 견해를 말할 때 사회에서 오는 압력이 무서운 것"이라고 했다.

그러면서 그는 "밀의 시대 영국이 그랬고, 지금 대한민국도 정도의 차이는 있을지 모르나 여전히 그런 사회에 있다"고 덧붙였다.

또 유 이사장은 "국보법(국가보안법) 같은 것은 자유론에 비춰보면 존재해서는 안 될 법"이라고도 했다.

사회를 맡은 조수진 변호사가 "소수의견이 어떤 해로운 생각을 담고 있을 수도 있다"고 지적하자, 유 이사장은 "'일베류의 저런 것'도 표현의 자유로 우리가 용납해야 하는가의 문제 제기가 있을 수 있다"고 했다.

한편 그는 이번 시즌을 도서 비평 프로그램으로 기획한 이유에 대해 "고(故) 노무현 전 대통령이 안 돌아가시고 살아계셨다면 이런 것을 하셨을 것 같다"며 "깨어있는 시민의 조직된 힘이 민주주의의 최후의 보루라는 말씀을 남기셨는데 깨어있고자 하는 시민에게 필요한 것이 책"이라고 설명했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr