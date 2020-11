창원 일가족발 n차 감염까지 '일파만파' … 빠른 전파에 21명 확진

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원에 거주하는 일가족 5명이 집단 감염된 것과 관련 n차 감염이 확산하고 있어 확산 차단에 주력하고 있다.

경남도는 6일 코로나19 대응 브리핑에서 전날 저녁 이후부터 밤사이 창원에 거주하는 60대 남성(경남 337번)과 50대 여성(338번), 또 다른 60대 남성(339번), 80대 여성(340번), 여아(341번), 50대 남성(342번) 등 6명이 확진됐다고 밝혔다.

이에 따라 창원 일가족 발 확진자는 모두 21명으로 늘었다.

이들 확진자는 창원 일가족 중 50대 아버지(322번)로부터 감염되거나 일가족과 접촉해 확진된 327번과 331번, 335번과 접촉한 것으로 파악됐다.

부부인 337·338번은 327·331번 부부와 함께 지난달 29일 창원 시내 한 식당에서 모임을 한 이후 확진됐다.

339번은 331번 확진자와 지난달 30일 운동과 식사를 함께 했다. 340번은 전날 확진된 335번의 모친이고, 341번은 335번의 손녀다.

342번은 지난달 25일 창원 시내 한 예식장의 뷔페에서 322번과 식사를 한 것으로 나타났다.

추가 확진자 6명은 현재 특별한 증상은 없다. 방역 당국은 n차 감염된 이들의 동선을 확인하고 있다.

신종우 도 복지보건국장은 "오늘 확진자들도 가족과 지인 간 모임에서 감염됐다"며 "마스크 착용은 나로 인해 피해를 볼 수도 있는 주변의 가까운 사람들을 배려하는 가장 쉽고도 확실한 방법이며 식사를 겸한 모임은 되도록 줄이고 마스크 착용을 습관화해달라"고 말했다.

도내 누적 확진자는 339명으로 늘어났다. 299명이 완치 퇴원하고 40명이 입원 중이다.

