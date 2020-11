[아시아경제 한진주 기자] 하형일 SK텔레콤 코퍼레이트2센터장은 5일 진행된 2020년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "웨이브의 월 이용자 수는 388만명으로 연중 최고치를 기록했고 200만을 상회하는 유료가입자 증가를 달성했다"며 "드라마, 예능 등 오리지널 컨텐츠 성공으로 성장세가 강화되고 있다'고 말했다.

