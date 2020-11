'오바마 키즈' 한국계 앤디 김, 미 하원의원 재선 성공

오바마 시절 '중동전문가'로 활약

[아시아경제 김봉주 기자] 한국계 앤디 김(38·민주) 미국 연방하원의원이 재선에 성공했다.

AP통신은 4일 오전 0시30분(현지시간) 현재 뉴저지주 제3선거구에서 75%가 개표된 가운데 공화당의 데이비드 릭터(43.9%) 후보를 이기고 앤디 김(55%)의 당선을 확정했다고 전했다.

지난 2018년 11·6 중간선거에서 승리해 하원의원이 된 그는 이번 선거를 앞두고 실시된 각종 여론조사에서 릭터 후보에 3∼7%포인트 앞서 이미 재선이 예상됐다.

김 의원은 중동 전문가로서 전임 버락 오바마 행정부에 몸담았던 '오바마 키즈' 중 한 명으로 꼽힌다. 2018년 선거 당시 부통령을 지낸 조 바이든 민주당 대선후보와 오바마 전 대통령이 그의 선거운동을 지원하기도 했다.

한국계 이민 2세인 김 의원은 뉴저지에서 학창 시절을 보내고 시카고대학교를 졸업했다. 또 로즈 장학생으로 선발돼 영국 옥스퍼드대에서 국제관계학 박사 학위를 받았다.

김 의원은 지난 2009년 9월 이라크 전문가로서 국무부에서 활동했다. 이어 2011년에는 아프가니스탄 카불에서 아프간 주둔 미군 사령관의 전략 참모를 지냈다.

그는 2013년부터 2015년 2월까지는 국방부와 백악관 국가안보회의(NSC)에서 각각 이라크 담당 보좌관을 지냈다. 2013년에는 수니파 무장조직 '이슬람 국가'(IS) 전문가로 오바마 행정부의 IS 폭격과 인도주의 지원을 담당하는 팀의 일원으로 활동했다.

연방의회에 입성한 후에는 하원 군사위원회 소속으로 활약했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr