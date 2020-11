광주도시철도, 시민대상 ‘펀인 웹툰 공모전’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 공동체와 함께하는 소통경영 추진을 위해 시민을 대상으로 ‘펀인(Fun information) 웹툰 공모전’을 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 공모전은 광주시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 손그림이나 그림판 등 기본프로그램을 이용한 작품도 가능하다.

주제는 코로나19 극복 희망, 2호선에 대한 기대, 지하철 이용 경험담 등 다양하며 오는 11일까지 접수한다.

참여를 희망하는 시민은 4~10컷의 스토리를 10MB이하의 용량으로 제작해 HWP 또는 PDF 형식으로 저장한 후 응모신청서, 개인정보수집동의서와 함께 이메일로 제출하면 된다.

자세한 응모방법과 제출서류는 공사 홈페이지의 공지사항에서 확인할 수 있다.

공사는 심사를 통해 우수상 2명에게는 사장표창과 교통카드 10만 원 권을, 당선 4명에게는 교통카드 3만 원 권을 시상할 예정이다. 또 우수 작품들은 공사 홈페이지와 SNS 등을 통해 시민들에게 공개한다.

윤진보 도시철도공사장은 “코로나 장기화로 어려움을 겪고 있는 시민들이 웃으며 일상을 회복하길 바라는 마음으로 웹툰 공모전을 준비했다”며 “광주 공동체에 희망이 되는 톡톡 튀는 아이디어가 많이 접수되길 바란다”고 말했다.

