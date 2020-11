4일 서울 종로구 광화문 KT스퀘어에서 열린 랜선 김장나눔 행사에서 임직원 등이 온라인 참가자들과 함께 김장을 담고 있다. KT는 광화문 메인 스튜디오와 임직원 100명 가정을 자체 개발한 비대면 온라인교육 화상서비스로 연결해 각각 다른 장소에서 김장을 담는 방식으로 행사를 진행했다. 왼쪽부터 이철규 네트워크 부문 부사장, 안상돈 법무실 부사장, 쉐프 신효섭, 개그맨 정종철./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.